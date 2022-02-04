«Её просто выкинули оттуда»: ужасающие детали появились в деле о гибели пары у дома на Челюскинцев в Новосибирске

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Стали известны подробности гибели мужчины и женщины, тела которых в октябре 2021 года прохожие обнаружили под окнами дома на Челюскинцев в Новосибирске.

В октябре 2021 года под окнами дома по улице Челюскинцев прохожие обнаружили тела 42-летнего Евгения и 32-летней Анны (имя женщины изменено по просьбе родственников. – Прим. ред.), они скончались на месте с разницей в 30 секунд. Погибшие жили в этом доме и воспитывали малолетнего сына Анны. Первоначально всё указывало на то, что пара совершила суицид, однако, как удалось выяснить Сиб.фм, уголовное дело расследуется по статье о доведении до самоубийства. Имеющиеся видеозаписи и рассказы свидетелей указывают на то, что Евгений сначала мог заставить Анну совершить самоубийство, а затем сам совершил такие же действия. Журналист Сиб.фм пообщалась с родственниками погибшей женщины – почему они не следят за ходом следствия и как переживают эту трагедию.

«В семь утра она была ещё жива»

Тела гражданских супругов обнаружили прохожие 22 ноября на асфальте у магазина тканей и швейной фурнитуры «Логос» в Новосибирске. Прямо возле дома, где пара жила вместе с сыном погибшей от первого брака. Девушка – в лёгких домашних шортах и майке, с распущенными чёрными волосами, в нескольких метрах от неё – оторванный плафон лампы. Немного дальше от погибшей – тело её сожителя Евгения, лёгкая куртка задрана до живота так, что видно начало цветной татуировки.

Медики прибыли на место трагедии в 08:48, спустя 7 минут после того, как поступил вызов. Но уже было поздно.

Соседи вспоминают Анну как общительную и очень улыбчивую девушку, которая много работала и часто ездила по командировкам. Было видно, что Анна заботится и искренне любит сына. Когда всё произошло, ребёнок был в школе, оттуда его забрал бывший муж погибшей.

Несколько часов тела Евгения и Анны так и лежали возле дома. К месту трагедии быстро приехали родственники погибшей девушки.

«Пожалуйста, не надо тебе приезжать сюда, и родителей увези, не надо, чтобы они это видели. Это она, это правда. Не едь», – кричала в телефон супругу жена брата Анны, приехавшая на место первая.

Но мужчина приехал к дому буквально через несколько минут, к телу он подбежал с криком: «В семь утра она была ещё жива!»

По словам родственников, в это время погибшая как раз разговаривала с братом по телефону, и «всё было нормально».

«Со стороны они создавали впечатление благоприятное, благополучное очень, раньше ещё возле квартиры дорогой велосипед стоял – думаю, это их мальчика, – рассказала журналисту Сиб.фм соседка погибших. – Никакого шума я не слышала, вот только ночью были какие-то крики, вроде кто-то ссорился, а потом опять тишина, и утром я ничего не слышала, всё спокойно очень было».

Доведение до самоубийства

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства". — Прим. ред.). В настоящее время производство предварительного следствия не завершено», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

В ведомстве отказались предоставить дополнительную информацию по уголовному делу, ссылаясь на то, что данные предварительного расследования не могут быть разглашены. Однако, по версии источника редакции, к самоубийству женщину мог подтолкнуть именно её сожитель. На это указывает и видеозапись, которая появилась в соцсетях сразу же после смерти Евгения и Анны. Этой же версии придерживаются и родственники погибшей.

«Конечно, она этого не делала, её просто выкинули оттуда, всем было очевидно, – считает сестра погибшей. – Я не в курсе, что там и как. Расследуют дело, и хорошо. Нам понятно, что она это сделала не сама. По всем косвенным и прямым факторам».

Женщина пояснила, что её семья прекрасно понимает, что они никогда не узнают, из-за чего Евгений мог пойти на такой поступок и что на самом деле произошло за закрытой дверью элитной квартиры в тот день.

«Были два человека, у них были отношения, – объяснила собеседница Сиб.фм. – Что там у них в отношениях было, я не знаю. Что в его ******** [ненормальной], простите, башке стрельнуло, что он сделал такую ***** [ерунду], я не знаю. Я вообще не представляла, что человек может такое сделать в двадцать первом веке».

Сейчас родные погибшей стараются переживать горе глубоко внутри семьи, чтобы не давать лишний раз повод окружающим распускать сплетни о погибшей, которые могут дойти до малолетнего сына Анны. Пока всю правду о гибели матери ребёнку не говорят.

«Ребёнок выслушать вот такое будет не готов, он маленький для этого, – продолжает сестра погибшей. – Соответственно, чем быстрее это всё перестанут обсуждать и трогать нас, тем для нас лучше. Понятно, что сами мы никогда это не забудем, для нас это большая трагедия. Девочке было 32 года. Наверное, комментарии дальнейшие излишни. Мы живём другой жизнью и переживаем это так, как переживаем».

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