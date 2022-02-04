Кто из россиян получит по 14 000 рублей 7 февраля 2022 года

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Россияне получат по 14 000 рублей с 7 февраля текущего года.

Россияне с 7 февраля начнут получать денежные выплаты в размере 14 000 рублей. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

«Выплаты будут назначаться в автоматическом режиме», – пишут медиа.

Речь идет об изменениях, касающихся оформления выплат по больничному листу. Если раньше россияне были вынуждены самостоятельно предоставлять данные для оплаты больничного работодателям, то сейчас этот процесс будет автоматизирован. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что упрощение оформления таких пособий будет полезно в период продолжающейся пандемии COVID.

В ближайшее время россияне начнут получать выплаты по болезни в автоматическом режиме. Кроме того, в этом году изменился и размер таких пособий. Выплаты за больничный напрямую зависят от уровня зарплаты человека и его трудового стажа, однако с января 2022 года нельзя платить сотрудникам меньше 13 890 рублей за один месяц болезни, сообщает Primpress.