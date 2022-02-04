Министр Ахапов назвал самый дорогой вид спорта в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Самым дорогим видом спорта в Новосибирске был признан хоккей с шайбой.

Хоккей сегодня является самым дорогим видом спорта из-за затрат на экипировку и стоимости катков. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Он подчеркнул, что несколько лет назад в ведение профильного министерства перешла спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Сибирь», делами которой раньше занималось Министерство образования РФ.

«Сегодня мы школу обеспечиваем инвентарём и формой. На начальном уровне (дети в возрасте 7 лет) определённая (финансовая) нагрузка ложится на родителей. Как только спортсмен начинает показывать результаты, в этом случае бюджет берёт на себя (затраты) и экипировку, и соревнования, и сборы, и форму», – отметил министр спорта.

Также хоккей является самым дорогостоящим видом спорта из-за стоимости профильных спортивных объектов, добавил Ахапов.

Напомним, ранее стало известно, что количество детей, занимающихся спортом в Новосибирской области, выросло до 30 тысяч человек.