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В Новосибирске количество занимающихся спортом детей выросло до 30 тысяч

Фото В Новосибирске количество занимающихся спортом детей выросло до 30 тысяч
Фото В Новосибирске количество занимающихся спортом детей выросло до 30 тысяч

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За последние 5 лет количество детей, профессионально занимающихся спортом в Новосибирской области, выросло в несколько раз.

На сегодняшний день в Новосибирской области более 30 тысяч детей профессионально занимаются спортом. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил глава регионального министерства спорта Сергей Ахапов.

Министр подчеркнул, что ещё 5 лет назад на территории Новосибирской области работали 10 спортивных учреждений, в которых с детьми работают профессиональные тренеры. По состоянию на 2022 год количество спортивных школ выросло до 22 учреждений. В Новосибирске, добавил Ахапов, на сегодняшний день работают 25 спортшкол, которые готовят резерв для команд региона и российских национальных сборных. Всего в Новосибирской области профессионально занимаются спортом более 30 тысяч детей.

«Эта тенденция очень позитивная. Сегодня только ленивый родитель не найдёт своему ребёнку, не выберет по душе какой-нибудь вид спорта. Возможности сегодня разносторонние, и их очень много», – подчеркнул министр спорта.

Напомним, ранее представители новосибирского Минспорта отправили заявку с предложением придать 7 видам спорта статус базовых в Новосибирской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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