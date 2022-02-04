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общество

Новосибирский вакцинолог назвала побочные эффекты у детей после прививки от COVID-19

Фото Новосибирский вакцинолог назвала побочные эффекты у детей после прививки от COVID-19
Фото Новосибирский вакцинолог назвала побочные эффекты у детей после прививки от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вакцинолог Елена Кочергина рассказала, какие правила нужно соблюдать детям до и после прививки от коронавируса.

В Новосибирской области стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса препаратом «Спутник М». Многие родители переживают, есть ли противопоказания для прививки, а также какие существуют побочные эффекты. Вакцинолог Елена Кочергина рассказала «МК в Новосибирске», какие существуют правила, чтобы у ребёнка сформировался стойкий иммунитет к вирусу.

Фото Новосибирский вакцинолог назвала побочные эффекты у детей после прививки от COVID-19 2

Специалист объяснила, что особенных ограничений для детей при вакцинации нет. Тем не менее существуют важные рекомендации, которым необходимо следовать до и после прививки, чтобы избежать негативных последствий.

«Перед прививкой необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Особенно это важно, если у ребёнка есть хронические заболевания. Недавно переболевшим детям дают медотвод от любой вакцинации на 2 недели», – рассказала вакцинолог.

По словам Елены Кочергиной, перед прививкой ребёнку не следует давать какие-либо витамины. Также в этот период лучше прекратить приём тех лекарств, которые не были назначены лечащим врачом.

Фото Новосибирский вакцинолог назвала побочные эффекты у детей после прививки от COVID-19 3

Однако вакцинолог подчёркивает, что ребёнку важно соблюдать свой обычный режим до и после вакцинации. Например, не прекращать ходить на кружки, в детские учреждения и так далее. В случае если на улице холодно, то лучше ограничить прогулки и не переохлаждаться.

Согласно общим рекомендациям для детей и взрослых, также лучше не принимать горячую ванну, посещать бассейн, сауну или баню в течение 1-2 дней после прививки.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов предупредил об опасности шестой волны COVID-19 после «омикрона».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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