Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Вирусолог Нетёсов заявил об угрозе шестой волны COVID-19 в Новосибирске

Фото Вирусолог Нетёсов заявил об угрозе шестой волны COVID-19 в Новосибирске
Фото Вирусолог Нетёсов заявил об угрозе шестой волны COVID-19 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил об эволюционном потенциале «омикрона».

Известный новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет эволюционный потенциал и может мутировать. Поэтому вслед за пятой волной возможно наступление шестой. Об этом эксперт рассказал «АиФ-Новосибирск».

По словам учёного, в Новосибирске пятая волна будет идти несколько недель, примерно в 20-х числах февраля можно ожидать пика волны, когда заболеваемость достигнет максимальных значений. После этого количество новых случаев COVID-19 пойдёт на спад.

Вирусолог объяснил, что пятая волна осложняется наложением двух штаммов – «дельты» и «омикрона». Поэтому не исключено, что за текущей волной придёт следующая.

«Шестая волна вероятна, так как у "омикрона" есть эволюционный потенциал. Он может быть продолжением варианта "альфа"», – заявил Нетёсов.

Вирусолог не исключает варианта, что мутировать могут штаммы «гамма» и «дельта». Сергей Нетёсов также напомнил, что лучший способ обезопасить себя от заражения – это вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

Напомним, что в Новосибирской области утвердили новые антиковидные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Только за прошлые сутки оперштаб выявил ещё 1 347 новых случаев COVID-19.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18538
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13084
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12344
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11457
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8001
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7355
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7092
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей