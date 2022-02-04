Вирусолог Нетёсов заявил об угрозе шестой волны COVID-19 в Новосибирске

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил об эволюционном потенциале «омикрона».

Известный новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет эволюционный потенциал и может мутировать. Поэтому вслед за пятой волной возможно наступление шестой. Об этом эксперт рассказал «АиФ-Новосибирск».

По словам учёного, в Новосибирске пятая волна будет идти несколько недель, примерно в 20-х числах февраля можно ожидать пика волны, когда заболеваемость достигнет максимальных значений. После этого количество новых случаев COVID-19 пойдёт на спад.

Вирусолог объяснил, что пятая волна осложняется наложением двух штаммов – «дельты» и «омикрона». Поэтому не исключено, что за текущей волной придёт следующая.

«Шестая волна вероятна, так как у "омикрона" есть эволюционный потенциал. Он может быть продолжением варианта "альфа"», – заявил Нетёсов.

Вирусолог не исключает варианта, что мутировать могут штаммы «гамма» и «дельта». Сергей Нетёсов также напомнил, что лучший способ обезопасить себя от заражения – это вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

Напомним, что в Новосибирской области утвердили новые антиковидные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Только за прошлые сутки оперштаб выявил ещё 1 347 новых случаев COVID-19.