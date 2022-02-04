Новосибирский вирусолог Нетёсов заявил о начале разработки вакцины от «омикрона»

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Известный новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что в России начали разрабатывать вакцину против «омикрона» – уже проходят доклинические испытания.

В нескольких странах мира, в том числе России, учёные начали разрабатывать вакцину против «омикрон»-штамма. Об этом на YouTube-канале НГУ сообщил вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

«Существующие вакцины хуже защищают от «омикрона», это уже очевидно для всех стран, где он появился. Дело в том, что вакцины на 60 процентов, особенно если человек недавно переболел, защищают от тяжёлого течения болезни», – отмечает вирусолог.

В видеоролике Сергей Нетёсов рассказал, что многие вакцинные компании мира уже разрабатывают препарат против «омикрона». По данным вирусолога, подключился к работе и центр имени Гамалеи, на данный момент уже проходят доклинические испытания.

Также учёный отметил, что «омикрон» несёт отдельную опасность, так как у него есть возможности для эволюции. Известно, что у штамма уже есть три эволюционных ответвления: ВА.1, ВА.2, ВА.3. Первый является самым распространённым, однако в Дании вторым болеют уже 40 % населения.

«Я уверен, что мы можем победить коронавирус в результате быстрой разработки и быстрой вакцинации населения», – резюмировал Нетёсов.

Отметим, что ранее вирусолог Сергей Нетёсов предупредил об опасности шестой волны COVID-19 в Новосибирске.

Напомним, что в Новосибирской области вводят дополнительные антиковидные меры. В частности, 30 % сотрудников могут отправить на удалённый режим работы, а вместе с ними и людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию.