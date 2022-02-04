Новосибирского блогера Максима Лымаря задержали в аэропорту Узбекистана из-за квадрокоптера

Фото Instagram maxonlymar

Блогера из Новосибирска Максима Лымаря не выпускают из Узбекистана из-за «инцидента» с дроном.

Новосибирский блогер-путешественник Максим Лымарь не может вылететь из Узбекистана – туриста задержали при прохождении пограничного контроля. Теперь его не выпускают из страны за попытку вывоза дрона. Об этом блогер рассказал на личной странице в Instagram.

По словам путешественника, он попытался вылететь из Бухары в Новосибирск 2 февраля, однако его задержали при прохождении пограничного контроля за ввоз и попытку вывоза из страны квадрокоптера. Максим Лымарь объяснил, что в восточных странах дроны тяжелее 250 граммов нужно регистрировать. Дрон блогера весит 249 граммов, однако устройство изъяли, а самого мужчину поместили под домашний арест и изъяли паспорт.

«Мне не обозначили мой статус, не разъяснили мои права, не выдали мне на руки ни одного документа. Предоставили мне адвоката, который крайне плохо говорит по-русски. Единственное, что я от него услышал, что ему надо заплатить денег, всё остальное время, пока шло дознание, он молчал», – рассказывает Максим в соцсетях.

Также блогер пояснил, что он уже обратился в МИД РФ – однако ему ответили, чтобы он решал свои проблемы сам.

«Сейчас я в полной безызвестности, но пока на связи...» – отметил путешественник.

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Как сообщает РИА Новости, позднее посольство России в Узбекистане вышло на контакт с Максимом Лымарем. По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Данилова, ведомство делает всё, чтобы турист как можно скорее вернулся на родину.

В комментариях подписчики переживают за блогера, они надеются, что с помощью публикаций в СМИ получится обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее новосибирский блогер Mamix пострадал во время съёмок нового ролика, сейчас он находится в больнице с серьёзной травмой руки. Сиб.фм собрал все подробности инцидента, а также сделал подборку несчастных случаев, которые произошли в погоне за просмотрами.