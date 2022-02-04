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Осуждённый за выращивание наркогрибов экс-преподаватель пострадал при взрыве в пятиэтажном доме

Фото Осуждённый за выращивание наркогрибов экс-преподаватель пострадал при взрыве в пятиэтажном доме
Фото Осуждённый за выращивание наркогрибов экс-преподаватель пострадал при взрыве в пятиэтажном доме

Фото ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в многоквартирном доме – 80-процентные ожоги тела получил осуждённый за выращивание наркогрибов бывший преподаватель местного вуза.

В четверг, 3 февраля, в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме на проспекте Ленина. Около 50 человек экстренно эвакуировали, двое пострадали – одним из травмированных оказался бывший преподаватель ННГУ, которому за день до инцидента огласили приговор. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на источник.

Хлопок газа прогремел в доме вечером 3 февраля. Всех жильцов экстренно эвакуировали, однако двое человек пострадали – мужчина и женщина. Известно, что у женщины зафиксировали гипертонический шок, а мужчина получил 75-80-процентные ожоги тела.

Источник сообщил порталу, что пострадавший Владислав М. – бывший преподаватель ННГУ, доцент центра молекулярной биологии и биомедицины. О мужчине писали в ноябре 2021 года, когда в его квартире обнаружили целую плантацию наркотических грибов. Тогда заголовки местных изданий называли его «оборотнем в мантии», намекая на карьеру, хотя мужчина тогда уже 2 года не работал в вузе.

Оказалось, что в день взрыва Владиславу М. наконец огласили приговор. В отношении него было возбуждено дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, однако вечером произошло ЧП и теперь он в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, ранее в Новосибирске взорвалась трансформаторная будка, из-за чего во всём микрорайоне отключилось электричество и отопление.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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