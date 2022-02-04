Прибавили 1452 рубля: с 1 февраля по указу Путина будут платить повышенную пенсию – когда придут деньги

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Россиян ожидает вторая индексация пенсий в 2022 году – с 1 февраля граждане начнут получать повышенные выплаты.

С 1 февраля по поручению президента России Владимира Путина пенсионеров ожидают повышенные выплаты. Глава государства поручил, чтобы они были выше уровня инфляции, поэтому сумма пенсий вырастет на 8,6 %. В ПФР Новосибирской области ответили на главные вопросы о получении повышенных пенсий: сколько составит размер выплат, кого это коснётся и когда ожидать денег на счёт.

Размер повышенной пенсии

Пенсионный коэффициент повысили в начале января в рамках ежегодной индексации на 5,9 %. Однако этого оказалось недостаточно, так как в стране уровень инфляции был гораздо выше. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству с 1 февраля вновь поднять пенсии ещё на 8,6 %.

В результате выплаты повысят неработающим пенсионерам до 18 537 рублей 74 копеек. Однако такая сумма будет в Новосибирской области, в каждом регионе размер выплат будет зависеть от прожиточного минимума. Таким образом, пенсия в среднем увеличилась на 1 452 рубля.

Кто будет получать повышенную пенсию

Повышенные пенсии будут получать граждане, которые вышли на пенсию по старости и не работают. Отметим, что для получения выплаты не нужно писать заявление на перерасчёт, суммы будут переводиться автоматически, в беззаявительном порядке.

Когда выдадут пенсии в повышенном размере

В Новосибирской области выплатной период начинается 3 числа каждого месяца. Обычно выплаты перечисляют банки на карточки, либо их можно получить в отделениях «Почты России» – на дому или на кассе.

Из банков перечисление пенсий на счета граждан производится 11 и 21 числа каждого месяца. Через почту доставку выплат осуществляют уже с 3 числа, однако это зависит от графика конкретного отделения.

Напомним, что с 1 февраля россиян также ожидает выплата 23 тысячи рублей в ПФР – пособие положено неработающим родителям при рождении первого ребёнка.