QR-код по антителам: как оформить на «Госуслугах» с 1 февраля 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 февраля 2022 года россияне могут получить QR-код с помощью положительного ПЦР-теста и антител к COVID-19.

В России с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах» можно получить QR-код, даже если человек не вакцинировался от коронавируса. Сертификат на год будет выдан гражданам, которые получали положительный ПЦР-тест, и на полгода, если человек имеет антитела к COVID-19. Рассказываем, как можно оформить QR-код на «Госуслугах».

Такое решение предложила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в базе Роспотребнадзора порядка 300 тысяч россиян, которые сдавали ПЦР-тест на коронавирус и получали положительный результат.

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут сдав сегодня тест на антитела», – отметила Голикова.

Также сертификат на полгода смогут получить граждане, которые бессимптомно переболели коронавирусом и имеют антитела.

«Таким гражданам сертификат выдаётся только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», – рассказала вице-премьер. Однако она отметила, что через полгода всё-таки лучше сделать прививку от COVID-19,

Так, с 1 февраля на портале «Госуслуги» можно получить QR-код по антителам. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

сделать тест на антитела и дождаться результатов;

обратиться к лечащему врачу – он зарегистрирует результаты теста в системе;

сведения о получении сертификата должны появиться на портале «Госуслуги» через 1-3 дня;

на портале нужно открыть вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;

готово – скачиваем готовый QR-код.

В некоторых случаях информация о результатах тестирования на антитела может не поступить в положенный срок. Тогда люди могут подать жалобу, а на время рассмотрения претензии им выдадут временный QR-код на две недели.

Отметим, что аналогичная инструкция подходит и для получения сертификата по результатам ПЦР-теста.

Напомним, ранее Сиб.фм объяснил, почему у некоторых перестали высвечиваться QR-коды в личном кабинете на «Госуслугах».