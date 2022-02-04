Ролик девушки из Новосибирска с ручным медведем набрал 280 тысяч просмотров в TikTok

Фото Instagram ol.burmistrova.photo
Фотограф из Новосибирска удивила пользователей TikTok роликом с огромным ручным медведем.
Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова давно удивляет подписчиков удивительными снимками животных. Одно из её видео в TikTok набрало 280 тысяч просмотров – на нём девушка идёт в обнимку с ручным медведем Топтыжкой.
Видео девушка опубликовала ещё в октябре, однако оно до сих пор шокирует пользователей. На нём фотограф в обнимку с огромным ручным медведем прогуливается по лесу. В комментариях многие удивились, что хищник ведёт себя так покладисто, а некоторые даже написали, что это может быть человек в костюме животного.
Однако медведь на видео настоящий. Девушка регулярно устраивает фотосессии с хищником, он полностью слушается человека и ведёт себя спокойно. С каждым разом Ольга всё сильнее удивляет снимками и креативностью. Участвуют в фотосессиях и другие животные, например, лошади или ламы.
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Напомним, ранее фотограф Слава Степанов показал стройку четвёртого моста на Оби через объектив камеры.
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