В Красноярске в выходные ожидается потепление до -2

Фото: Владислав Пирогов / «МК в Красноярске»

Первые февральские выходные в Красноярске обещают быть тёплыми. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

В выходные, 5–6 февраля, в Красноярск придёт тепло. Согласно прогнозу, в субботу днём температура воздуха поднимется до -4 градусов, а в воскресенье — до -2. В ночные часы столбики термометров будут опускаться, но незначительно.

Солнца в городе ждать не стоит, пишет «Проспект Мира». Погода обещает быть пасмурной, в первый выходной возможны небольшие осадки.

Новая неделя в Красноярске тоже порадует теплом, но только в начале. Уже в среду вернётся похолодание, предупреждают синоптики.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о погоде на ближайшие выходные в Новосибирске.