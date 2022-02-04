Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Красноярске в выходные ожидается потепление до -2

Фото В Красноярске в выходные ожидается потепление до -2
Фото В Красноярске в выходные ожидается потепление до -2

Фото: Владислав Пирогов / «МК в Красноярске»

Первые февральские выходные в Красноярске обещают быть тёплыми. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

В выходные, 5–6 февраля, в Красноярск придёт тепло. Согласно прогнозу, в субботу днём температура воздуха поднимется до -4 градусов, а в воскресенье — до -2. В ночные часы столбики термометров будут опускаться, но незначительно.

Солнца в городе ждать не стоит, пишет «Проспект Мира». Погода обещает быть пасмурной, в первый выходной возможны небольшие осадки.

Новая неделя в Красноярске тоже порадует теплом, но только в начале. Уже в среду вернётся похолодание, предупреждают синоптики.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о погоде на ближайшие выходные в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

погода
Красноярский край
Красноярск
прогноз погоды
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18781
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13237
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12522
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11612
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8067
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7493
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7148
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей