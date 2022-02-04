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В Новосибирске ожидается потепление до -6 в выходные

Фото В Новосибирске ожидается потепление до -6 в выходные
Фото В Новосибирске ожидается потепление до -6 в выходные

Фото Сиб.фм

В выходные, 5–6 февраля, в Новосибирск придёт небольшое потепление. Ожидается, что температура воздуха поднимется до -6.

В субботу, 5 февраля, в Новосибирске потеплеет до -10...-6 градусов. Правда, вместе с тем исчезнет солнце, сообщает «Яндекс.Погода».

Такой же прогноз метеосервис даёт и на воскресенье. Осадков не ожидается.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, выходные, наоборот, будут солнечными, а потеплеть может и до -5.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал полный прогноз на февраль-2022 в Новосибирске. Согласно ему, морозов в конце зимы в городе не ожидается. Что касается солнечных дней, они будут в большом дефиците, полагают синоптики.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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