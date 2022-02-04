В Новосибирске 7 февраля похолодает до -24 градусов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске ожидается небольшое похолодание на выходных.

В ближайшие дни в Новосибирске похолодает. В Западно-Сибирском гидрометцентре рассказали, какой будет погода с 5 по 7 февраля.

Синоптики озвучили информацию об осадках и температуре воздуха в Новосибирске с 5 по 7 февраля. На выходных в город придет небольшое похолодание, с каждым днем будет все холоднее, а в понедельник температура воздуха опустится до -24 °С.

В субботу, 5 февраля, в Новосибирске осадков не ожидается. Минимальная ночная температура составит -11...-13 °С, в пригороде до -17...-19 °С. Днем потеплеет до -6...-8 °С.

Ночью 6 февраля еще немного похолодает, в пригороде температура воздуха опустится до -20 °С. Днем ожидается -7...-9 °С. Ночью 7 февраля в пригороде Новосибирска похолодает до -24 °С, в городе ожидается -16...-18 °С ночью и -8...-10 °С днем.

Несмотря на то, что осадки в эти выходные маловероятны, на дорогах может быть гололедица.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2022 года.