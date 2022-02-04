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В Новосибирске на улице Колонды сгорели «жигули»

Фото В Новосибирске на улице Колонды сгорели «жигули»
Фото В Новосибирске на улице Колонды сгорели «жигули»

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В ночь на 4 февраля на проезжей части на улице Георгия Колонды в Новосибирске загорелся ВАЗ-2101, пламя полностью уничтожило автомобиль.

Минувшей ночью на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска загорелся автомобиль ВАЗ-2101. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 02:00, уточнили в МЧС.

Площадь открытого горения составила 6 кв. м, пламя было ликвидировано за 6 минут. «Жигули» сгорели полностью.

Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с места ЧП.

Напомним, на прошлой неделе такой же инцидент произошёл возле торгового центра «Версаль» — загорелся припаркованный на тротуаре автомобиль.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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МЧС
Новосибирск
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