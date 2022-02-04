В Новосибирске нашли мужчину в снегу в районе ТЭЦ-5

Фото: кадр из видео, опубликованного в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 4 февраля в снегу в районе ТЭЦ-5 в Новосибирске был найден мужчина. Он не мог стоять и говорить, но находился в сознании, сообщили в МАСС.

Специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске днём 4 февраля выехали на помощь мужчине в районе ТЭЦ-5. Он лежал в снегу в лесном массиве неподалёку от золоотвала и не мог стоять и говорить, будучи в сознании.

Спасатели поместили пострадавшего в многофункциональную надувную спасательную лодку и доставили медикам, сообщается в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте». Получил ли мужчина обморожение и как оказался в сугробе, неизвестно.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как спасатели МАСС вытаскивали из сугроба мужчину в Октябрьском районе. Он застрял в снегу во время прогулки с собакой и, как выяснилось, был пьян.