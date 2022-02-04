В Новосибирске поезд сбил 60-летнего мужчину, упавшего на пути

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В Новосибирске 60-летний мужчина переходил железнодорожные пути и попал под электропоезд.

В Новосибирске поезд сбил 60-летнего мужчину, который упал на пути. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел вечером 3 февраля возле остановочной платформы «Камышенская». Шестидесятилетний мужчина переходил железнодорожные пути – его увидел машинист электропоезда и подал звуковой сигнал. Услышав приближение поезда, пешеход ускорился, однако поскользнулся и упал на пути. В транспортной полиции рассказали, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось.

Пострадавший получил множественные повреждения, его госпитализировали в одну из новосибирских больниц.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 71-летний мужчина погиб под колёсами поезда, перебегая пути. Похожее происшествие случилось в конце декабря – между станциями Обь и Чик товарный поезд сбил женщину, которая перебегала пути и не успела покинуть опасную зону.