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В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй»

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй»
Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй»

Фото с сайта N1.RU

На Депутатской улице в Новосибирске продают четырёхкомнатную квартиру за 23 млн рублей. В объявлении отмечается, что в ней выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт, а интерьер навеян известной картиной австрийского художника Густава Климта «Поцелуй».

На сайте N1.RU появилось объявление о продаже элитной четырёхкомнатной квартиры на Депутатской улице в Новосибирске. Её оценивают в 23 млн рублей и акцентируют внимание на эксклюзивном дизайнерском ремонте.

В описании говорится, что при отделке использовались высококачественные дорогостоящие материалы, а интерьер был навеян известной работой австрийского художника Густава Климта «Поцелуй».

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 2

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 3

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 4

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 5

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 6

Фото В Новосибирске за 23 млн рублей продают квартиру с картины «Поцелуй» 7

Продаётся квартира полностью укомплектованной: со всей мебелью, техникой и предметами интерьера. Общая её площадь составляет 166,5 кв. м, жилая — 76,2 кв. м. Есть хозяйственное помещение, две гардеробные и несколько санузлов. В качестве бонуса идёт кладовая в подвале дома площадью 12 «квадратов».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой элитной квартире, для которой в Новосибирске тоже ищут нового владельца. Она находится на Сибирской улице в ЖК «Александровский сад» и оценивается в 21 млн рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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жильё
недвижимость
Новосибирск
квартира
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