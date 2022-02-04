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В Новосибирской области дистанционное обучение в школах продлят до 13 февраля

Фото В Новосибирской области дистанционное обучение в школах продлят до 13 февраля
Фото В Новосибирской области дистанционное обучение в школах продлят до 13 февраля

Фото Сиб.фм

В школах Новосибирской области могут продлить карантин после 13 февраля в случае роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди детей.

В Новосибирской области продолжается дистанционное обучение в школах, которое объявили с 31 января по 13 февраля. В министерстве образования региона не планируют продлевать карантин, однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в школах региона на дистанционное обучение ушли ученики 5–10 классов, первоклассников рекомендовали отправить на двухнедельные дополнительные каникулы, а ученики 2–4 и 11 классов продолжают очное обучение. В случае если в классе обнаружат заболевших ОРВИ или COVID-19, детей также отправят на карантин.

По словам министра Сергея Федорчука, в регионе действительно могут продлить формат дистанционного обучения, однако пока таких планов нет. Он объяснил, что подобное решение будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди детей. Если численность заболевших не будет уменьшаться, то карантин станет неизбежной мерой.

Напомним, что в Новосибирской области утвердили новые антиковидные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки. В частности, власти рекомендуют перевести на удалёнку 30 % сотрудников.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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