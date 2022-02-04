Новосибирские торговые сети ограничили наценки на продукты

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Две новосибирские продуктовые сети ограничили наценки на социально значимые продукты.

В Новосибирской области две продуктовые сети ограничили наценки на социально значимые товары. Наценок на молоко, яйца, хлеб, сахар, картофель и другие продукты не будет в магазинах «Быстроном» и «Продсиб». Об этом сообщила пресс-служба региональной ФАС.

Новосибирские продовольственные торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ввели ограничение торговой наценки на социально значимые товары, включая овощи из борщевого набора, макароны, хлеб и молоко. Эти товары выделят на полках магазинов специальными ценниками – в «Быстрономе» это будут желтые ценники, в «Продсибе» ценники «Специальная цена». Ограничение на наценку в торговых сетях будет действовать до 31 июля и 1 мая 2022 года соответственно.

Наценок не будет на отдельные позиции в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров. Речь идет о чае, муке, гречке, макаронах, курином мясе, рыбе, сливочном масле, хлебе, луке, молоке, яйцах, картошке, капусте, сахаре и соли, яблоках и других товарах. Расходы на аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, компании покроют за свой счет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске выросли цены на сотовую связь. Например, абоненты МТС теперь платят на 30 рублей больше за свои тарифы.