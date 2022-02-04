Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа

Фото В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа
Фото В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа

Фото pixabay.com

За 2021 год в водоёмы Новосибирской области выпустили порядка 60 млн рыб, регион полностью начал обеспечивать себя рыбопосадочным материалом.

В Новосибирской области в водоёмы выпустили почти 60 млн рыб, произведённых из рыбопосадочного материала. Среди новых обитателей в основном пелядь, сазан и впервые – карп. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства «Новосибирь».

«Карп на протяжении последних пяти лет практически в полном объёме приобретался в Кемеровской области. Но благодаря усилиям рыбопитомников в 2021 году был произведён собственный рыбопосадочный материал карпа. На сегодняшний день он находится в зимовальных прудах рыбопитомников. Произведённого объёма достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данном рыбопосадочном материале на 80 процентов», – заявил начальник отдела водных биологических ресурсов регионального министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.

Так, в 2021 году на развитие и увеличение объёмов продукции в рыбохозяйственной отрасли направили 20 млн рублей из областного бюджета. По словам министра, сегодня регион достиг таких результатов, что полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом.

Напомним, ранее в Новосибирской области компании увеличили объём производства пива до 37 млн декалитров. Это минимум на 10 % больше, чем в 2020 году. Новосибирск оказался в лидирующей позиции среди других городов Сибирского федерального округа.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18738
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13199
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12481
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11574
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8053
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7467
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7137
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей