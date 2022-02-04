В Новосибирской области впервые вырастили собственного карпа

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За 2021 год в водоёмы Новосибирской области выпустили порядка 60 млн рыб, регион полностью начал обеспечивать себя рыбопосадочным материалом.

В Новосибирской области в водоёмы выпустили почти 60 млн рыб, произведённых из рыбопосадочного материала. Среди новых обитателей в основном пелядь, сазан и впервые – карп. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства «Новосибирь».

«Карп на протяжении последних пяти лет практически в полном объёме приобретался в Кемеровской области. Но благодаря усилиям рыбопитомников в 2021 году был произведён собственный рыбопосадочный материал карпа. На сегодняшний день он находится в зимовальных прудах рыбопитомников. Произведённого объёма достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данном рыбопосадочном материале на 80 процентов», – заявил начальник отдела водных биологических ресурсов регионального министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.

Так, в 2021 году на развитие и увеличение объёмов продукции в рыбохозяйственной отрасли направили 20 млн рублей из областного бюджета. По словам министра, сегодня регион достиг таких результатов, что полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом.

Напомним, ранее в Новосибирской области компании увеличили объём производства пива до 37 млн декалитров. Это минимум на 10 % больше, чем в 2020 году. Новосибирск оказался в лидирующей позиции среди других городов Сибирского федерального округа.