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Власти Новосибирска подали апелляцию на новые границы Клещихинского кладбища

Фото Власти Новосибирска подали апелляцию на новые границы Клещихинского кладбища
Фото Власти Новосибирска подали апелляцию на новые границы Клещихинского кладбища

Сиб.фм

Мэрия Новосибирска пытается опротестовать снос жилых домов из-за установления новых границ Клещихинского кладбища.

Власти Новосибирска решили опротестовать решение суда об установлении новых границ кладбища «Клещихинское». Если это не удастся, в зоне кладбища придется сносить жилые дома. Об этом сообщают СМИ.

Новосибирска прокуратура требует от городских властей расширить санитарно-защитную зону возле Клещихинского кладбища и объединить его в единый участок. Надзорный орган считает, что мэрия неправомерно разделила территорию кладбища на участки и установила для каждого из них небольшую санитарно-защитную зону. Новые границы этой зоны простираются в радиусе 500 метров от забора кладбища и затрагивают жилые дома на улице Малыгина, а также «Хилокский» и «Малыгинский» рынки. Пока соответствующее решение суда не вступило в законную силу, городские власти успели подать апелляцию об установлении новых границ санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.

В департаменте инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска ответили «МК в Новосибирске», что пока не готовы обсуждать судьбу объектов, которые попали в новую санитарно-защитную зону. Однако если мэрии не удастся отменить решение суда, жилые дома и торговые объекты в санитарно-защитной зоне придется ликвидировать. По санитарным нормам, в границах этой зоны жилые дома и торговые предприятия располагаться не могут.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Локоть пообещал убрать портящие вид города провода.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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