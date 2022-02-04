Власти Новосибирска подали апелляцию на новые границы Клещихинского кладбища

Сиб.фм

Мэрия Новосибирска пытается опротестовать снос жилых домов из-за установления новых границ Клещихинского кладбища.

Власти Новосибирска решили опротестовать решение суда об установлении новых границ кладбища «Клещихинское». Если это не удастся, в зоне кладбища придется сносить жилые дома. Об этом сообщают СМИ.

Новосибирска прокуратура требует от городских властей расширить санитарно-защитную зону возле Клещихинского кладбища и объединить его в единый участок. Надзорный орган считает, что мэрия неправомерно разделила территорию кладбища на участки и установила для каждого из них небольшую санитарно-защитную зону. Новые границы этой зоны простираются в радиусе 500 метров от забора кладбища и затрагивают жилые дома на улице Малыгина, а также «Хилокский» и «Малыгинский» рынки. Пока соответствующее решение суда не вступило в законную силу, городские власти успели подать апелляцию об установлении новых границ санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.

В департаменте инвестиций, потребрынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска ответили «МК в Новосибирске», что пока не готовы обсуждать судьбу объектов, которые попали в новую санитарно-защитную зону. Однако если мэрии не удастся отменить решение суда, жилые дома и торговые объекты в санитарно-защитной зоне придется ликвидировать. По санитарным нормам, в границах этой зоны жилые дома и торговые предприятия располагаться не могут.

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