Власти Новосибирской области выделят 15 миллионов рублей на лечение пациентов с COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Правительство Новосибирской области направит 15 миллионов рублей на лечение больных COVID-19.

Власти Новосибирской области дополнительно выделят 15 миллионов рублей для лечения амбулаторных пациентов в связи с ростом числа заражений коронавирусом в регионе. Об этом заявил министр здравоохранении НСО Константин Хальзов.

Правительство Новосибирской области выделит более 15 миллионов рублей дополнительно на приобретение препаратов для лечения амбулаторных больных с COVID. Соответствующие распоряжение власти приняли на заседании 3 февраля. На такие меры правительству пришлось пойти из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе.

Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что средства поступят из резервного фонда правительства региона в ГКУ «Новосибирскоблфарм», передает АиФ-Новосибирск. Деньги потратят на покупку лекарственных препаратов для ковидных больных, которые лежат в больницах региона.

Ранее Сиб.фм писал, что министр здравоохранения Новосибирской области заявил о низкой детской смертности от коронавируса в регионе. Хальзов прокомментировал смерть малолетних пациенток – скончавшихся от COVID девочек 3 и 7 лет и объяснил, что коронавирус стал отягчающим фактором. Умерли дети в большей степени из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний.