Врач-вакцинолог рассказала о рисках повторного заражения «омикроном» через 45 дней

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По данным учёных, «омикрон» способен заражать гораздо чаще, чем предыдущие штаммы COVID-19.

Американский эксперт по вопросам вакцинации против коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт предупредила о рисках повторного заболевания «омикроном». По словам врача, люди могут снова заболеть новым штаммом через 45 дней после формального выздоровления. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на радиоэфир Minnesota Public.

«...в течение первых шести недель после заражения коронавирусом повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», – объяснила эксперт.

В прошлые волны коронавируса закрепилось мнение, что у пациента с коронавирусом формируется иммунный барьер от повторного заболевания. Считается, что человек не будет болеть COVID-19 ещё три-шесть месяцев. Однако с «омикроном» стали учащаться случаи повторного заболевания – люди рискуют снова заболеть новым штаммом менее чем за три месяца.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что учёные во всём мире и России начали разрабатывать первую вакцину от «омикрона». Он отметил, что существующие сегодня препараты уже не так актуальны, хотя всё ещё имеют защиту.