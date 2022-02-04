Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач-вакцинолог рассказала о рисках повторного заражения «омикроном» через 45 дней

Фото Врач-вакцинолог рассказала о рисках повторного заражения «омикроном» через 45 дней
Фото Врач-вакцинолог рассказала о рисках повторного заражения «омикроном» через 45 дней

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным учёных, «омикрон» способен заражать гораздо чаще, чем предыдущие штаммы COVID-19.

Американский эксперт по вопросам вакцинации против коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт предупредила о рисках повторного заболевания «омикроном». По словам врача, люди могут снова заболеть новым штаммом через 45 дней после формального выздоровления. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на радиоэфир Minnesota Public.

«...в течение первых шести недель после заражения коронавирусом повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», – объяснила эксперт.

В прошлые волны коронавируса закрепилось мнение, что у пациента с коронавирусом формируется иммунный барьер от повторного заболевания. Считается, что человек не будет болеть COVID-19 ещё три-шесть месяцев. Однако с «омикроном» стали учащаться случаи повторного заболевания – люди рискуют снова заболеть новым штаммом менее чем за три месяца.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что учёные во всём мире и России начали разрабатывать первую вакцину от «омикрона». Он отметил, что существующие сегодня препараты уже не так актуальны, хотя всё ещё имеют защиту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инна Могилевская
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18738
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13199
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12481
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11574
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8053
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7467
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7137
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей