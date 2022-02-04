Все дороги ведут в Сибстрин

Фото: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

Добро пожаловать в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), где вы сможете получить качественное образование и диплом государственного образца по самым востребованным специальностям.

Специально для будущих абитуриентов университет проводит серию мероприятий, победители и призёры которых получат дополнительные баллы при поступлении в НГАСУ (Сибстрин).

С 11 ЯНВАРЯ по 14 ФЕВРАЛЯ: отборочный (заочный) этап СИБИРСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЧЕРЧЕНИЮ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

С 17 ЯНВАРЯ по 11 ФЕВРАЛЯ: приём заявок для участия в первом этапе регионального конкурса-выставки детских творческих работ «ТРАДИЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ, КОМПОЗИЦИИ»

С 17 ЯНВАРЯ по 11 МАРТА: приём заявок для участия в научном конкурсе исследовательских проектов обучающихся «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ: ОТ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

27 МАРТА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА НГАСУ (СИБСТРИН) по математике, физике, информатике

Участниками могут стать обучающиеся любых образовательных учреждений РФ и стран СНГ. Победители и призеры получают дополнительные баллы (10 и 5 баллов соответственно) при зачислении в НГАСУ (Сибстрин), согласно Правилам приёма на 2022/23 учебный год. Подробная информация обо всех мероприятиях доступна по ссылке.

26 марта 2022 года НГАСУ (Сибстрин) проведёт День открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех желающих. Это замечательная возможность получить представление о будущей профессии и консультации по вопросам поступления, встретиться с профессорско-преподавательским составом и студентами, проникнуться уникальной атмосферой, царящей в университете. Для вас будут организованы стенды институтов и выпускающих кафедр, выставки, экскурсии и фотозоны, мастер-классы и развивающие игры. Вы сможете узнать самую свежую информацию о подготовительных курсах и особенностях приёма в 2022 году.

В 2022 году Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) ждёт абитуриентов на новые уникальные направления подготовки по программам бакалавриата: 45.03.02 Лингвистика, 27.03.02 Управление качеством в производственно-технологических системах и 54.03.01 Дизайн.

В период весенних школьных каникул, с 21 по 26 марта 2022 года, университет приглашает на каникулярные подготовительные курсы по рисунку и черчению для подготовки будущих абитуриентов к сдаче вступительного испытания для направлений «архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «градостроительство».

В целях популяризации инженерно-технического образования в НГАСУ (Сибстрин) действует ИТЦ «Инжетроник». Центр создан в целях популяризации инженерно-технического образования в Новосибирске и Новосибирской области. Работа центра направлена на сопровождение школьников инженерно-технологической и архитектурной модели дополнительного образования по общеразвивающим программам. Для развития творческих способностей талантливых детей от 8 до 17 лет работает Детская художественная школа НГАСУ (Сибстрин).

Традиции, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, высокий профессиональный уровень образовательных программ и применение самых современных информационных и телекоммуникационных технологий — вот тот фундамент, на котором базируется славное имя Сибстрина, которому уже 91 год доверяют абитуриенты и работодатели.

Узнать больше о направлениях подготовки, а также задать все интересующие вопросы о приёме можно на специальной вкладке «Абитуриентам» на сайте НГАСУ (Сибстрин).

sibstrin.ru

Телефон горячей линии по приёму +7 (383) 363-14-15

е-mail: pr_kom@sibstrin.ru

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, ауд.102а

Подготовительные курсы +7 (38-32) 66-43-56

Институт дополнительного образования + 8 (383) 373-21-81,

e-mail: ido@sibstrin.ru, cppk@sibstrin.ru