«Я живу кадрами»: в Новосибирске открывается первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут

Фото предоставлено Светланой Албаут

В областной научной библиотеке Новосибирска открылась первая персональная выставка фотографий, сделанных на айфон.

4 февраля в новосибирской областной научной библиотеке открывается фотовыставка «Albaut about...» — первая выставка репортажных и портретных фотографий Светланы Албаут, руководителя пресс-центра OpenBio. Все кадры, на которые попали учёные, творческая интеллигенция города, бизнесмены и чиновники, сняты на камеру айфона. В разговоре с журналистом Сиб.фм Светлана Албаут рассказала, как собрала полноценную экспозицию из снимков, сделанных на телефон.

Каким образом выбирались снимки для экспозиции: была чёткая концепция, или решили показать свои самые любимые кадры?

Я выбрала для экспозиции около 130 кадров — из 35 тысяч тех, что в моём «Избранном». Отобрать из них подходящие для экспозиции оказалось очень непросто.

Прежде всего они наполнены энергией, это живые кадры. Я вижу людей очень красивыми — как внутри, так и снаружи, и это меня настолько восхищает!

Очень радостно, что я могу поделиться этим взглядом на людей и мир. Конечно, волнуюсь, это ведь моя первая выставка! Я была на огромном количестве вернисажей, а сейчас нахожусь по другую сторону баррикад — и впервые представляю свой выставочный проект. Я рада возможности сделать это именно в областной научной библиотеке — это место, где мне очень тепло душой.

Сколько времени понадобилось на подготовку экспозиции?

Уложились в месяц плотной работы, но это был месяц творческих мук — жаль, что меня никто не предупредил о том, как они жестоки! Когда не спишь по ночам, по множеству раз всё переделываешь заново...

Было много споров, как собирать это всё визуально. И я испытываю огромную благодарность к дизайнеру выставки и сотруднику библиотеки, художнику Дарье Обаниной. Это очень классно: когда ты можешь спорить с большим специалистом, ведь благодаря её профессионализму и нашим спорам выставка получилась. Ещё переживала, пройдут ли некоторые фотографии по качеству, потому что моя самая большая любовь — репортажка, а так как часть кадров мы выводим на большую плазму, они могли расплыться.

Почему не хотите использовать для съёмки профессиональную камеру?

Я живу кадрами, вижу их всё время — и представляете, что будет, если каждый раз мне придётся доставать фотоаппарат из кофра, устанавливать объектив, проверять настройки... А с айфоном я всего лишь быстро протираю фокус (очень важный момент!), и делаю снимок.

Даже если мгновение ушло, и кадр пропал, пока я доставала телефон — я радуюсь, что он был, и стараюсь его запомнить для себя.

А ещё на всех снимках, сделанных на айфон, есть точная дата, и это очень ценно: знать, когда именно был сделан кадр, что за событие тогда произошло. Для меня огромная честь представить новосибирцам свой выставочный проект, показать любовь к людям и событиям.