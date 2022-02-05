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Два жителя Новосибирска ограбили майнинговую ферму на почти миллион рублей

Фото Два жителя Новосибирска ограбили майнинговую ферму на почти миллион рублей
Фото Два жителя Новосибирска ограбили майнинговую ферму на почти миллион рублей

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали подозреваемых в краже 20 видеокарт из частного дома под Новосибирском.

Задержанные по подозрению в краже на почти миллион рублей дважды проникали в частный дом жертвы – в январе и феврале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии правоохранителей, 3 февраля два жителя Новосибирска 39 лет и 41 года проникли в частный дом, расположенный в селе Барышево под Новосибирском. Они отжали входную дверь и похитили компьютерное оборудование. Хозяин дома впоследствии обратился с заявлением в полицию. Подозреваемые были оперативно задержаны.

«Один из мужчин был задержан по месту проживания, второй на железнодорожном вокзале при посадке на поезд. В ходе проведения личного досмотра в момент задержания одного из фигурантов похищенное — 20 видеокарт были изъяты полицейскими», — сообщили в полиции.

Программист Виталий Оноприенко в беседе с журналистом Сиб.фм, оценив фото изъятого оборудования, заявил, что скорее всего владелец видеокарт занимается майнингом: об этом говорят специальные удлинительные шины, запечатленные на снимке, которые позволяют подключать несколько карт к одной материнской плате.

На допросе выяснилось, что месяцем ранее злоумышленники уже проникали в дом жертвы и тогда похитили автомобильный аккумулятор и две алюминиевые фляги. Суммарный размер ущерба оценивается в 950 тысяч рублей. Обоих подозреваемых на время расследования отправили в следственный изолятор.

Напомним, ранее пенсионер из Красноярска пожаловался на трёх сибирячек, которые обокрали его на полмиллиона рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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