Два жителя Новосибирска ограбили майнинговую ферму на почти миллион рублей

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали подозреваемых в краже 20 видеокарт из частного дома под Новосибирском.

Задержанные по подозрению в краже на почти миллион рублей дважды проникали в частный дом жертвы – в январе и феврале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии правоохранителей, 3 февраля два жителя Новосибирска 39 лет и 41 года проникли в частный дом, расположенный в селе Барышево под Новосибирском. Они отжали входную дверь и похитили компьютерное оборудование. Хозяин дома впоследствии обратился с заявлением в полицию. Подозреваемые были оперативно задержаны.

«Один из мужчин был задержан по месту проживания, второй на железнодорожном вокзале при посадке на поезд. В ходе проведения личного досмотра в момент задержания одного из фигурантов похищенное — 20 видеокарт были изъяты полицейскими», — сообщили в полиции.

Программист Виталий Оноприенко в беседе с журналистом Сиб.фм, оценив фото изъятого оборудования, заявил, что скорее всего владелец видеокарт занимается майнингом: об этом говорят специальные удлинительные шины, запечатленные на снимке, которые позволяют подключать несколько карт к одной материнской плате.

На допросе выяснилось, что месяцем ранее злоумышленники уже проникали в дом жертвы и тогда похитили автомобильный аккумулятор и две алюминиевые фляги. Суммарный размер ущерба оценивается в 950 тысяч рублей. Обоих подозреваемых на время расследования отправили в следственный изолятор.

Напомним, ранее пенсионер из Красноярска пожаловался на трёх сибирячек, которые обокрали его на полмиллиона рублей.