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общество

Кинолог из Новосибирска рассказал о правильном поведении человека при встрече с бродячей собакой

Фото Кинолог из Новосибирска рассказал о правильном поведении человека при встрече с бродячей собакой
Фото Кинолог из Новосибирска рассказал о правильном поведении человека при встрече с бродячей собакой

Фото Pixabay

Эксперт-кинолог Анатолий Котенко рассказал, как необходимо вести себя с агрессивной бродячей собакой, чтобы избежать нападения.

С недавних пор проблема нападения бездомных собак на людей встала очень остро. Вопрос привлек к себе внимание после того, как в Забайкалье стая бродячих псов растерзала 7-летнюю девочку. Жители Новосибирска нередко жалуются на своры бездомных собак, которые пугают детей и не дают прохода взрослым. Руководитель Кинологического центра «Барс», эксперт Российской кинологической федерации по рабочим качествам собак Анатолий Котенко рассказал журналистам «АиФ-Новосибирск», как следует себя вести, чтобы избежать конфликта с агрессивными животными.

Специалист подчеркнул, что в первую очередь нужно оценить уровень опасности: если собака бежит в 10 метрах и лает, то скорее всего нападать она не намерена. При этом чем ближе животное, тем риск нападения выше.

«Лучшим решением я считаю остановиться и совсем не двигаться. При этом нужно смотреть в сторону собаки (но не в ей в глаза). Если человек просто стоит — животное не понимает, что происходит, и теряется. Когда собака утратит к вам интерес, можете уходить. Если она снова начнёт лаять, опять остановитесь», — пояснил эксперт.

Не стоит в таких ситуациях стараться убежать, поскольку убегающего человека собака расценивает как жертву, которую необходимо догнать. Также не следует пытаться отогнать животное криком или размахиванием руками: так, риск оказаться укушенным ещё выше, пояснил Котенко.

Напомним, ранее стало известно, что вооружённая палками и ядами мобильная группа собирается охотиться на бездомных собак под Красноярском.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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