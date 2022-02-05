Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Наталья Непряева завоевала для России первую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, сборная России по биатлону стала третьей в олимпийской смешанной эстафете. Об этом сообщают СМИ.

«Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне – это первая медаль зимних Олимпийских игр-2022 в копилке национальной сборной», — пишут медиа.

Наталье Непряевой 26 лет, для нее это первая олимпийская награда в индивидуальной дисциплине. Кроме того, она стала первой российской лыжницей, завоевавшей медаль в скиатлоне, сообщает РИА Новости.

Кроме того, российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете Олимпиады в Пекине.