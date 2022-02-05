Новосибирский врач назвал симптомы омикрона, с которыми надо вызывать врача

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Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил симптомы заражения новым штаммом коронавируса – омикрон, при наличии которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Стойкая лихорадка, пониженный уровень кислорода в крови и одышка – признаки заражения организма омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в разговоре с журналистами «Лента.ру» заявил Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, поводом обратиться к врачу должна быть повышенная температура на протяжении более трёх дней, снижение насыщения крови кислородом и одышка в состоянии покоя.

Особенность омикрона в том, что вирус зародился в «вакцинированной человеческой среде», добавил медик. Поэтому в первую очередь инфекция распространяется среди привитых и переболевших COVID-19 людей, но заболевание у них протекает в более легкой форме. Невакцинированные пациенты болеют омикроном тяжелее – с температурой и одышкой, заключил Поздняков.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил о начале разработки вакцины от «омикрона».