В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом.

Россиянам, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не придется уходить на самоизоляцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача появилось на федеральном портале правовой информации.

Роспотребнадзор отменил карантин для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом пациентами. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой вступил в силу в воскресенье, 8 февраля 2022 года.

Об отмене карантина для людей, контактировавших с больными COVID-19, стало известно 3 февраля. Анна Попова объяснила такое решение распространением «омикрона», который передается мгновенно и часто характеризуется бессимптомным течением болезни. В Роспотребнадзоре заявили, что в случае с «омикроном» инкубационный период может длиться до 5 суток, а заразным носитель вируса станет уже в первый день, до появления каких-либо симптомов болезни.

В январе текущего года срок карантина для контактных лиц сократили с 14 до 7 дней. Новосибирский врач Поздняков объяснил новые сроки карантина для пациентов с COVID-19 и людей, которые общались с коронавирусными больными.