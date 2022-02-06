Более 2 500 заражений COVID-19 зафиксировали за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 743 новых случая коронавируса и 15 смертей выявлено в регионе на 6 февраля.

По данным оперативного штаба, на 6 февраля в Новосибирской области зафиксировано 2 743 случая новых заражений, а также 15 смертей.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары региона госпитализировали 3 239 пациентов, включая 206 детей.

В реанимации на данный момент находятся 252 человека, из которых 41 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 6 февраля в Новосибирской области умерли ещё 15 пациентов. Трое из них — мужчины в возрасте возрасте 64, 67 и 85 лет лет. Все остальные — женщины, самой младшей из которых был 41 год, в то время как старшей — 84 года.

Всего на 6 февраля в регионе зарегистрировали 113 685 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 2 743 — за прошедшие сутки.

На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 4 712 человек.

На утро 6 февраля полностью выздоровели 77 309 пациентов, из них 306 человек — за последние сутки.

За сутки было зарегистрировано 10 115 обращений с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 3 698 532 тестов на коронавирус.

Напомним, 5 февраля стало известно об отмене необходимости соблюдать самоизоляцию людям, которые контактировали с теми, кто болеет COVID-19.