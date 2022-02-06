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общество

Мэрия остановила опрос на символ новогодней столицы в Новосибирске

Фото Мэрия остановила опрос на символ новогодней столицы в Новосибирске
Фото Мэрия остановила опрос на символ новогодней столицы в Новосибирске

Фото instagram.com

В правительстве остановили опрос, лидером которого стал орангутан Бату, по просьбе Новосибирского зоопарка им. Шило.

Вечером в воскресенье, 6 февраля, мэрия Новосибирска досрочно остановила опрос на символ новогодней столицы Новосибирска. Об этом глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила на своей странице в Instagram.

«По просьбе зоопарка мы приняли решение остановить опрос, – написала Терешкова на свей странице. – Все комментарии завтра».

Но изданию «АиФ-Новосибирск» вице-мэр всё же подтвердила информацию о досрочном завершении голосования.

«Да, опрос остановлен. Зоопарку 75 лет. Все мы помним, что именно он попросил первым этапом голосования проголосовать за их претендентов. Мы видели все, как проходило голосование. В итоге зоопарк же нас попросил и остановить его, чтобы не подорвать свой международный имидж, потому что начали поступать уже международные звонки. Дальнейший ход голосования пока непонятен», – сообщила Фото Мэрия остановила опрос на символ новогодней столицы в Новосибирске 2 Анна Терешкова.

Сейчас голосование на муниципальном сайте завершено. Всего проголосовали 133 352 человека. В опросе лидировал орангутан Бату с 39,39 % голосов, снежный барс Саян набрал 37,19 % голосов, белый медвежонок Шилка 11,94 % голосов.

Представители зоопарка на своей официальной странице в Instagram высказали мнение о том, что считают то, как проходит голосование, политическим фарсом.

«Мы обратились в мэрию Новосибирска месяц назад и предложили новосибирцам выбрать из наших животных талисман новогодней столицы России 2023 года. Мы надеялись на искренний интерес и позитивное отношение к нашей идее. К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далёких от выбора символа праздничного Новосибирска – ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений», – заявили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, Бату активно пиарили многие блогеры и политики, за него голосовали жители всей России. Одним из тех, кто поддержал орангутана, стал известный блогер Илья Варламов, который в своём Telegram-канале призвал россиян поучаствовать в выборах новогоднего талисмана Новосибирска и проголосовать за орангутана. Блогер и политик Максим Кац отреагировал на призыв Варламова постом в Twitter: «Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату». Голосовать за обезьяну также призывал новосибирский оппозиционный политик Сергей Бoйко.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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