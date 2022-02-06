Мужчина выпал из окна многоэтажки элитного жилого комплекса в Ленинском районе Новосибирска

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Прохожие обнаружили труп мужчины возле возле дома в ЖК "Ясный берег" в Ленинском районе Новосибирска.

Вечером в воскресенье 6 февраля из окна многоэтажного дома в жилом комплексе "Ясный берег" в Ленинском районе Новосибирска выпал мужчина. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Из этических соображения редакция не публикует эту видеозапись.

На кадрах видно, как буквально за несколько секунд, погибший падает с неустановленного этажа и приземляется на землю, буквально в нескольких метрах от стоящего грузового автомобиля.

По словам очевидцев, погибшему на вид около 35-40 лет. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе СК России по НСО журналисту Сиб.фм подтвердили информацию о смерти мужчины, но обещали дать подробную информацию о произошедшем позже.

Напомним, в октябре 2021 года под окнами дома по улице Челюскинцев прохожие обнаружили тела 42-летнего Евгения и 32-летней Анны (имя женщины изменено по просьбе родственников. – Прим. ред.), они скончались на месте с разницей в 30 секунд. Погибшие жили в этом доме и воспитывали малолетнего сына Анны. Первоначально всё указывало на то, что пара совершила суицид, однако, как удалось выяснить Сиб.фм, уголовное дело расследуется по статье о доведении до самоубийства. Имеющиеся видеозаписи и рассказы свидетелей указывают на то, что Евгений сначала мог заставить Анну совершить самоубийство, а затем сам совершил такие же действия. Журналист Сиб.фм пообщалась с родственниками погибшей женщины – почему они не следят за ходом следствия и как переживают эту трагедию.

Если вы стали очевидцем этой трагедии или вы знали погибшего мужчину — свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775 22 29. Можно анонимно.