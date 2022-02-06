Надпись из 50 автомобилей Infiniti выстроили в Новосибирске

Фото из Instagram-аккаунта @ lk_rec_
Перед новосибирским Экспоцентром выстроили надпись из 50 машин марки Infiniti.
5 февраля на площадке перед Экспоцентром появилась надпись, «выложенная» из 50 автомобилей марки Infiniti. Её собрали участники клуба 5 FX NSK, в который входят новосибирские владельцы машин этой марки.
50 автомобилей расположили так, что они образовали название клуба и смайл. Надпись стала частью празднования 5-летия клуба.
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Фотографии и видео с надписью появились в социальных сетях водителей, чьи машины приняли участие в её создании.
Как сообщают СМИ, на данный момент в новосибирском клубе владельцев Infiniti около 300 человек. Отмечается, что даже если автолюбитель приобретает машину другой марки, он продолжает оставаться членом клуба.
Участники активно поддерживают общение в соцсетях. Например, аккаунт клуба 5 FX NSK в Instagram насчитывает более четырёх тысяч подписчиков.
Напомним, ранее новосибирский блогер-водитель рассказала Сиб.фм о плюсах и минусах каршеринга — сервисов для аренды автомобилей.
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