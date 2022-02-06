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общество

Надпись из 50 автомобилей Infiniti выстроили в Новосибирске

Фото Надпись из 50 автомобилей Infiniti выстроили в Новосибирске
Фото Надпись из 50 автомобилей Infiniti выстроили в Новосибирске

Фото из Instagram-аккаунта @ lk_rec_

Перед новосибирским Экспоцентром выстроили надпись из 50 машин марки Infiniti.

5 февраля на площадке перед Экспоцентром появилась надпись, «выложенная» из 50 автомобилей марки Infiniti. Её собрали участники клуба 5 FX NSK, в который входят новосибирские владельцы машин этой марки.

Фото Надпись из 50 автомобилей Infiniti выстроили в Новосибирске 2

50 автомобилей расположили так, что они образовали название клуба и смайл. Надпись стала частью празднования 5-летия клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Infiniti FX club Новосибирск (@fx_club_nsk)

Фотографии и видео с надписью появились в социальных сетях водителей, чьи машины приняли участие в её создании.

Как сообщают СМИ, на данный момент в новосибирском клубе владельцев Infiniti около 300 человек. Отмечается, что даже если автолюбитель приобретает машину другой марки, он продолжает оставаться членом клуба.

Участники активно поддерживают общение в соцсетях. Например, аккаунт клуба 5 FX NSK в Instagram насчитывает более четырёх тысяч подписчиков.

Напомним, ранее новосибирский блогер-водитель рассказала Сиб.фм о плюсах и минусах каршеринга — сервисов для аренды автомобилей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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