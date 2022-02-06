Народный ансамбль из Новосибирска выступил на шоу Андрея Малахова

Скриншот из видео на YouTube-канале «Калины красной»

Новосибирский ансамбль «Калина красная» снялся в шоу «Привет, Андрей!».

Участники народного ансамбля «Калина красная» из Новосибирска приняли участие в съёмках вечернего шоу Малахова «Привет, Андрей!». Выпуск с выступлением новосибирских артистов вышел в эфир телеканала «Россия» 5 февраля, в субботу.

Центральной темой выпуска стала музыка цыган, а также творчество Александра Марцинкевича — лидера группы «Цепи». Для тематического выступления четыре исполнительницы и гармонист из Новосибирска выбрали песню «Цыгане едут».

Андрей Малахов вместе с участниками и зрителями шоу подпевали артистам, а на сцене к участникам «Калины красной» присоединился и сам Александр Марцинкевич.

Несколькими днями ранее минутный отрывок с выступлением ансамбля появился на YouTube-канале артистов.

В комментариях к видео — много поддержки сибирским исполнителям.

«Как бальзам на душу, ждём всегда субботу, опять в пляс пойдём », «Мы всегда ждали, что ваш коллектив обязательно увидит и услышит вся страна!», «Молодцы, так держать!!! Сибирь всегда славилась красивыми и талантливыми женщинами!», —

такие тёплые слова оставили пользователи.

Напомним, в ноябре 2021 года 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова прошла в новый сезон шоу «Голос».