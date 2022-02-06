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Народный ансамбль из Новосибирска выступил на шоу Андрея Малахова

Фото Народный ансамбль из Новосибирска выступил на шоу Андрея Малахова
Фото Народный ансамбль из Новосибирска выступил на шоу Андрея Малахова

Скриншот из видео на YouTube-канале «Калины красной»

Новосибирский ансамбль «Калина красная» снялся в шоу «Привет, Андрей!».

Участники народного ансамбля «Калина красная» из Новосибирска приняли участие в съёмках вечернего шоу Малахова «Привет, Андрей!». Выпуск с выступлением новосибирских артистов вышел в эфир телеканала «Россия» 5 февраля, в субботу.

Центральной темой выпуска стала музыка цыган, а также творчество Александра Марцинкевича — лидера группы «Цепи». Для тематического выступления четыре исполнительницы и гармонист из Новосибирска выбрали песню «Цыгане едут».

Андрей Малахов вместе с участниками и зрителями шоу подпевали артистам, а на сцене к участникам «Калины красной» присоединился и сам Александр Марцинкевич.

Несколькими днями ранее минутный отрывок с выступлением ансамбля появился на YouTube-канале артистов.

В комментариях к видео — много поддержки сибирским исполнителям.

«Как бальзам на душу, ждём всегда субботу, опять в пляс пойдём », «Мы всегда ждали, что ваш коллектив обязательно увидит и услышит вся страна!», «Молодцы, так держать!!! Сибирь всегда славилась красивыми и талантливыми женщинами!», —

такие тёплые слова оставили пользователи.

Напомним, в ноябре 2021 года 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова прошла в новый сезон шоу «Голос».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
шоу
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