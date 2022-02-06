Российской чемпионке предложили отрезать язык из-за жалоб на еду для олимпийских чемпионов в Пекине

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Чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российскую спортсменку Валерию Васнецову, пожаловавшуюся на качество еды в карантинном отеле Пекина.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о российской спортсменке Валерии Васнецовой, которая пожаловалась на пресную еду для олимпийцев.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в Интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — посетовал он.

Валерия Васнецова сейчас из-за обнаруженного у нее COVID-19 переехала на изоляцию из спортивной деревни в карантинный отель. Биатлонистке приходится питаться едой, которую организаторы Олимпиады предусмотрели для спортсменов, находящихся на изоляции.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Плачу каждый день. Я очень сильно устала», — пожаловалась пермячка на своей странице в instagram.

Сейчас Васнецова уже закрыла свой профиль в instagram. Напомним, биатлонистку Валерию Васнецову в составе женской сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине может заменить может заменить спортсменка из Новосибирска Евгения Буртасова.

Если Буртасова поедет в Китай, то Новосибирская область будет представлена на Олимпиаде четырьмя спортсменами. А пока абсолютно точно за регион выступят: 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов.

То, что спортсменов можно пересчитать по пальцам, совершенно нормально для зимних Олимпийских игр, объяснил спортивный аналитик Виталий Диденко. Также эксперт прокомментировал попадание в национальную сборную Мордасова, поскольку это первый коренной новосибирец, который едет на Олимпиаду как бобслеист. В Новосибирске никогда не было бобслейной трассы, и это событие буквально «пробило» новый вид спорта, отметил он.