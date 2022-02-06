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УАЗ провалился под лёд на озере в Новосибирской области

Фото УАЗ провалился под лёд на озере в Новосибирской области
Фото УАЗ провалился под лёд на озере в Новосибирской области

Фото из публикации «ЧП Новосибирск»

Машина ушла под лёд на озере Чаны в Барабинской низменности.

Автомобиль марки УАЗ провалился под лёд на озере Чаны — оно располагается на территории сразу пяти районов Новосибирской области.

Известно, что по замёрзшему озеру двигались три машины. Две из них успели проехать, лёд проломился под третьим автомобилем, и тот почти полностью ушёл под воду.

Сообщается, водитель УАЗа не пострадал — успел покинуть автомобиль до того, как тот погрузился под лёд.

По словам местные жителей и рыбаков, место, в котором провалилась машина, называется Речка, и подобные случаи там происходят достаточно часто из-за сильного подводного течения и тонкого льда.

«Вокруг лёд, хоть на тракторе езжай, а в этом месте такой сюрприз», «Не стоило так рисковать», —

прокомментировали видео с места событий подписчики «ЧП Новосибирск».

Напомним, утром 6 февраля стало известно о повреждении машины создателя сообщества «АСТ-54»: после разбора ДТП, участником которого стал Виталий Полищук, на лобовом стекле его Subaru Impreza появилась трещина.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Барабинск
провалился под лёд
озеро
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