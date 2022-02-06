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В Новосибирске торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда

Фото В Новосибирске торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда
Фото В Новосибирске торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда

Vk.com / act54

В Новосибирске торговый комплекс «Восток» продолжает работать вопреки решению суда.

ТК «Восток» в Новосибирске продолжил работать вопреки решению суда о закрытии комплекса из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом рассказали очевидцы.

Судебные приставы по решению суда закрыли торговый комплекс «Восток» на Гусинобродском шоссе 3 февраля. В субботу, 5 февраля, ТК «Восток» продолжил работать вопреки запретам. Собственники комплекса заявили, что нарушения, из-за которых новосибирские приставы закрыли два корпуса торгового комплекса, уже устранены. По словам руководства ТК «Восток», они отправили соответствующие документы в УФССП России по Новосибирской области и продолжили работу в обычном режиме, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее владельцы ТК «Восток» обвинили судебных приставов новосибирского УФССП в лоббировании интересов конкурентов, так как перед приостановкой работы «Востока» всем арендаторам торговых площадей предложили переехать в аналогичный торговый центр.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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