В Новосибирске в два раза упали цены на такси

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Стоимость поездки на такси в Новосибирске в феврале обходится в два раза дешевле, чем ещё месяц назад.

В Новосибирске клиенты и водители такси заметили резкое снижение цен на поездки в агрегаторах. С февраля стоимость поездки в одну и ту же точка стала в два раза дешевле.

Водители жалуются на то, что их заработки снижаются с середины января — праздники позади, а из-за пандемии люди чаще сидят дома, поэтому спрос на заказы уменьшился.

Представители популярных агрегаторов такси отмечают, что повышенный ценник был именно в новогодний период из-за растущего спроса на такси. К февралю ситуация полностью стабилизировалась и вернулась прежняя стоимость поездок, без наценок. Также на цену поездки влияет тёплая погода, пандемия и удалёнка, и даже число пробок на дорогах.

При этом сами водители надеются, что их заработки вновь вырастут на 23 февраля и 8 марта.

Напомним, в Новосибирске мать двоих детей боится выходить на улицу после угроз водителя «Яндекс.Такси» — сервис уже уволил конфликтного таксиста, но теперь жительница Новосибирска боится мести со стороны водителя.