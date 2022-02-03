"Дверью будешь дома хлопать": в Новосибирске мать двоих детей боится выходить на улицу после угроз водителя "Яндекс.Такси"

Фото и видео предоставлено героиней публикацией

Сервис "Яндекс.Такси" уже уволил конфликтного таксиста, но теперь жительница Новосибирска боится мести со стороны водителя.

В среду, 2 февраля, жительница Новосибирска Юлия вызвала Яндекс. Такси — ей нужно было забрать старшего сына из школы, а младшего из садика. Во время поездки у женщины произошёл конфликт с водителем из-за того, что Юлия хлопнула дверью. Таксист грубил и даже угрожал детям сибирячки, тогда женщина начала записывать происходящее на видео. Мужчина стал вести себя спокойней, но потом резко выхватил телефон из рук женщины и отдал ей только после того, как в конфликт вмешались прохожие. Сейчас Юлия готовится написать заявление в полицию и переживает, что водитель подкараулит её возле дома из-за мести. В подробностях конфликта попыталась разобраться журналист Сиб.фм.

Громко хлопнула дверью

Днём 2 февраля Юлия вызвала такси по трём адресам — ей необходимо было забрать одного ребёнка из садика, другого со школы и отвезти всех домой. После первой остановки женщина села в машину с ребёнком и поехала на другой адрес. По пути водитель начал некорректно высказывать пассажирке претензии из-за того, что она громко хлопнула дверью авто.

"Всю поездку продолжался этот разговор, я пыталась это нейтрализовать, потому что мне надо было ехать дальше. Я говорила: "Ну все, я вас поняла, давайте уже дальше спокойно поедем". Он начал меня оскорблять, начал говорить мне «ты», "ты будешь дома дверьми хлопать", и все в таком формате", объяснила Юлия.

После этого женщина достала телефон и начала записывать водителя на видео. Мужчина сразу же замолчал и ничего не говорил какое-то время.

Отобрал телефон

"В конце видео всё-таки прорвало его, это тихо, но слышно, — продолжает Юлия. — Когда я уже выключила запись, он вырвал мой телефон, вышел из машины и удалил это видео".

Женщина пояснила, что всё происходило на людном перекрёстке, поэтому Юлия начала кричать: "Помогите, у меня украли телефон".

"Люди не сразу, но среагировали, только тогда он отдал мне телефон, комментируя это все отборными оскорблениями и угрозами жизни мне и моим детям".

Женщина пояснила, что в её айфоне все удалённые видео сохраняются в отдельной папке, поэтому ей удалось достать видео из папки и отправить его представителям "Яндекс.Такси".

"Я сама водитель с 2006 года, я знаю, как закрываются двери в машине. И понятно, что хлопнувшая дверь не стоит оскорблений и того, чтобы водитель отбирал телефон".

Реакция Яндекс.Такси

Сразу же после инцидента девушка связалась со службой поддержки "Яндекс.Такси", там ознакомились с видеозаписью и заверили, что этот водитель больше работать не будет.

"Такое поведение недопустимо. Доступ к заказам водителю уже закрыт. Также информацию о произошедшем передали в таксопарк. Нам искренне жаль, что вам пришлось с таким столкнуться", -

прокомментировали в системе "Яндекс" (скрины переписки имеются в распоряжении редакции).

Сейчас Юлия готовится написать заявление в полицию. Но больше всего женщину беспокоит то, что водитель знает, где она живет.

"Мне реально страшно за то, что меня или моих детей, или нас вместе встретят в подворотне и нанесут какие-то увечья", — подчеркнула женщина.

Напомним, в ночь на 24 января в Первомайском районе Новосибирска 41-летний таксист Сергей Салтаевский зарезал своего 27-летнего пассажира Юрия Сабурова на глазах у его попутчицы. По версии следствия, в пути между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого таксист припарковал машину в районе остановки общественного транспорта «Разъезд Иня», достал из бардачка нож, вытянул из машины Юрия и уже на улице трижды ударил парня ножом – два раза в живот и один раз в сердце. Сабуров скончался на месте до приезда скорой, а водителя задержала полиция. Суд уже на следующий день отправил таксиста в СИЗО. Близкие подозреваемого утверждают, что погибший отказался платить, напал первым и вообще был похож на наркомана. Тогда как родственники Юрия уверены, что образ погибшего намеренно очерняют в СМИ и соцсетях друзья Салтаевского, чтобы выгородить его. Криминальный журналист Сиб.фм поговорила с матерью погибшего парня – за что она готова была отдать миллион рублей напавшему на сына с ножом и как чуть не подралась с Салтаевским в отделе полиции.