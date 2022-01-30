"Я видела его зверские глаза": мать зарезанного в Новосибирске пассажира такси рассказала, как её сын пытался убежать от водителя

Коллаж Сиб.фм; фото предоставлено Мариной, пресс-служба СК России по НСО

В Новосибирске таксист зарезал клиента — мать погибшего парня рассказала свою версию конфликта на разъезде Иня.

В ночь на 24 января в Первомайском районе Новосибирска 41-летний таксист Сергей Салтаевский зарезал своего 27-летнего пассажира Юрия Сабурова на глазах у его попутчицы. По версии следствия, в пути между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого таксист припарковал машину в районе остановки общественного транспорта "Разъезд Иня", достал из бардачка нож, вытянул из машины Юрия и уже на улице трижды ударил парня ножом — два раза в живот и один раз в сердце. Сабуров скончался на месте до приезда скорой, а водителя задержала полиция — суд уже на следующий день отправил таксиста в СИЗО. Близкие подозреваемого утверждают, что погибший отказался платить, напал первым и вообще был похож на наркомана. Тогда как родственники Юрия уверены — образ погибшего намеренно очерняют в СМИ и соцсетях друзья Салтаевского, чтобы выгородить его. Криминальный журналист Сиб.фм поговорила с матерью погибшего парня — за что она готова была отдать миллион рублей напавшему на сына с ножом и как чуть не подралась с Салтаевским в отделе полиции.

"Вашего сына зарезал таксист"

Мария Девицина пару дней назад вышла с больничного. Тогда её угнетали таблетки и градусник, а сейчас женщина понимает, как хорошо всё совпало. И эти две недели она провела с 27-летним сыном Юрием Сабуровым. Её последние дни со своим единственным ребёнком. У парня как раз был перерыв в работе на стройке, и он много времени проводил дома. Последние два дня — вообще не выходил из квартиры.

"Если бы он был наркоман, как сейчас сплетничают, разве он бы смог столько времени сидеть дома, никуда не срываясь", — в сердцах произносит женщина.

Вечером 24 января Юрий ненадолго заходил к родственникам, там был праздник, и парень немного выпил. По словам матери, анализы погибшего как раз и показали лёгкую степень опьянения, никаких наркотиков в крови обнаружено не было.

Сабуров уже пришёл домой, когда ему позвонила его знакомая Кристина — Мария уточняет, что ей в принципе неприятна эта девушка. Юрий сказал, что отойдёт на 10 минут, вернулся через 20 — попросил не закрывать дверь, обещал скоро вернуться. Больше Девицына сына не видела.

Женщина всю ночь звонила на отключенный телефон Юры. В шесть утра написала Кристине, девушка ей не ответила. В районе обеда Марии позвонили из полиции с фразой: "Вашего сына зарезал таксист".

"Тебе платят, ты и вези"

Но ещё до звонка полицейских Мария уже знала страшную новость — ей всё-таки удалось "расколоть" Кристину. О том, что происходило в машине, женщина знает только со слов знакомой сына.

По словам Кристины, Юра вызвал такси чтобы доехать до матери. По пути ребята решили забрать знакомого на разъезде Иня.

"Когда доехали, этот таксист отказался дальше ехать, ему Юрик сказал только одно: "Ты таксист, тебе платят, ты и вези. Если не хочешь, иди пешком, я сам доеду", — объясняет Мария. — Водитель вышел, обошёл машину, взял с бардачка нож и начал... Юрик ему только одно сказал: "Ты нож-то убери", и потом сам таксист побежал за Юриком".

По словам девушки погибшего парня Катарины, таксист сразу ударил Юрия ножом в живот, пассажир стал убегать, но водитель догнал парня, ударил второй раз в живот, третий удар был в сердце. После этого Сабуров упал. На фотографиях с места происшествия видно, что тело погибшего лежит на расстоянии пяти-семи метров от автомобиля.

"В этот момент как раз мимо ехала скорая, [Кристина] её остановила, но медики даже не подошли, отговорились тем, что везут беременную женщину, — голос Марии срывается, дальнейшую фразу она выговаривает с трудом. — А сын был ещё жив".

Таксист сам вызвал экстренные службы, но приехавшая скорая зафиксировала смерть Юрия от полученных травм.

"На каком основании он вообще нож вытащил, — недоумевает Мария. — Тем более там был огромный свинорез (клинок, предназначенный для забоя скота — прим. ред.), здоровый нож был. Он утверждает, что они не хотели платить. Но это ложь, это не похоже на моего сына, да и деньги у Юрика были, это я знаю точно. И вообще — убить за 200 рублей? Да ты приедь ко мне, я тебе миллион отдам, но чтобы жил мой ребёнок. А ты за 200 рублей его прирезал".

Наркоман, зек и гроза Тальменки?

Сейчас в СМИ и соцсетях идёт активное осуждение личности погибшего — Юрия называют наркоманом, который хотел отобрать у таксиста машину. Близкие Сабурова уверены, что эти слухи распространяют друзья и знакомые Салтаевского. С одной единственной целью — очернить в глазах общественности образ погибшего, чтобы водитель мог получить снисхождение в судебном процессе. Как объяснить, что её сын никогда не был связан с наркотиками, женщина не знает. Тем более, что в биографии Юрия всё-таки есть тёмные пятна.

По молодости парень заработал себе судимость — попытка угона автомобиля. Была и так называемая "народная", 228 статья (наркотики). Но, как уверяет женщина, парень никогда не употреблял и не торговал. Он просто вступился за знакомую девушку.

"Он взял вину на себя, потому что девчонке 10 лет грозило, — объясняет женщина. — Её использовали как курьера по доставке телефонов на зону. Поймали, конечно. И оказалось, что среди телефонов было 20 граммов какой-то дряни — подсунули. И Юра взял вину на себя, чтобы не посадили эту 19-летнюю девчонку. Он отбывал срок, и я с гордостью могу говорить об этом — не каждый парень так поступит, это настоящий мужской, даже человеческий поступок. Но чтобы сын наркотиками занимался, чтобы он принимал их? Да никогда. Если человек сидит плотно на наркоте, разве может он дома находиться? А мы с ним почти две недели моего больничного дома просидели, у него как раз тоже перерыв на работе был. Разве человек, сидящий на наркоте, может столько перетерпеть?".

После отбытия срока Юрий сразу устроился на работу на стройку, женился, но отношения не сложились. Нынешняя девушка погибшего, Катарина, тяжело переживает утрату.

"Я слабо верю, что это в принципе нормальный человек, если он в сорок один год так потрёпанно выглядит и у него ни котёнка, ни ребёнка, ни жены — никого. Либо у него реально какие-то есть отклонения, либо он просто пропащий человек", — говорит Катарина.

Семья погибшего тяжело переживала, когда в соцсетях начали обвинять Юрия в употреблении наркотиков. Но окончательно добили близких погибшего публикации в СМИ о том, что он якобы держал в страхе село Тальменка Искитимского района, со ссылкой на некую Тамару Ивановну. По информации Марии, она живёт в населённом пункте недавно, а значит, не могла быть знакомой с Юрием.

"Мы не жили в этой деревне, — объясняет Мария. — В этой деревне я выросла. Да, одиннадцать лет назад мы возвращались туда, недолго пожить после аварии. Но Юра тогда был ещё ребёнком. А пишут, как будто он строил эту деревню, всех в страхе держал, какие-то приезжие артисты... Да это те, кто сплетни такие распускают, артисты! Бред полнейший, читаешь — и злость переполняет".

Такую же злость женщина испытывает, когда читает рассказы друзей Салтаевского о том, какой он замечательный и безобидный человек. В эти истории она не верит после встречи с Салтаевским в отделе полиции.

"Когда я била его в отделе, я видела его зверские глаза, он готов был меня разорвать, сволочь эта, — объясняет Мария. — Я его три раза трепала, он три раза хоть бы слово сказал. Какое прощение, о чём вы говорите? Такая мразь как он не умеет просить прощение. Его надо просто видеть. Он же мог просто собраться и уехать, он мог выкинуть сына из машины и поехать дальше, как это делают многие таксисты, если им не понравился клиент. Но он пошёл, достал из багажника огромный нож и побежал за моим сыном. Это расчётливое и хладнокровное убийство", — считает женщина.