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В Новосибирской области водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой

Фото В Новосибирской области водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой
Фото В Новосибирской области водитель иномарки пострадал в ДТП с фурой

Фото Сергей Болдырев/Автобердск

Грузовик с металлоломом столкнулся с "Тойотой" на светофоре в городе Бердске Новосибирской области.

Вечером 4 февраля, в городе Бердске Новосибирского района, по информации группы "АвтоБердск" ВКонтакте, столкнулись фура с металлоломом и автомобиль "Тойота". В аварии есть пострадавший — водитель иномарки.

Грузовик ехал в сторону Искитима. Как утверждают очевидцы, примерно в 20:50 вечера фура столкнулась на светофоре с "Тойотой". По предварительной информации, водитель иномарки не пропустил грузовик. столкнулись фура с металлолом и иномарка, есть один пострадавший. Об этом сообщает группа «АвтоБердск».

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП грузовика с легковым автомобилем на участке трассы Р-256.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт столкновения. Все обстоятельства аварии ещё уточняются.

« В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его с травмами доставили в медучреждение», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о смертельной аварии, которая произошла утром 3 февраля в Кировском районе Новосибирска. Было известно, что столкнулись две иномарки: седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz. В результате один человек погиб.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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