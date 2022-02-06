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общество

В центре Новосибирска рабочие сломали остановку снегом с крыши

Фото В центре Новосибирска рабочие сломали остановку снегом с крыши
Фото В центре Новосибирска рабочие сломали остановку снегом с крыши

Скриншот из видео «АСТ-54»

Остановку «Дом Ленина» на Октябрьской магистрали повредили во время сброса снега с крыши.

Остановку общественного транспорта «Дом Ленина», установленную на улице Октябрьская магистраль, повредили во время уборки снега.

Снежные пласты сбрасывали с крыши здания на Красном проспекте, 30. Большое количество плотной снежной массы повредило остановочную платформу. Крыша остановки «Дом Ленина» провалилась под весом сбрасываемого снега.

Видео, на котором видно, как происходило повреждение остановочного пункта, опубликовали на «АСТ-54».

«Вот как в этом городе ставить умные остановки, если коммунальщики бестолковые», «В центре города даже не могут нормально что-то сделать», «Хорошо, что людей не повредили. Только остановку», —

возмутились новосибирцы в комментариях к публикации.

Некоторые из жителей отметили, что аналогичная ситуация с этой остановкой уже происходила.

Напомним, в начале февраля стало известно об установке в Новосибирске 210 новых остановочных пунктов. Они будут оборудованы доступом в интернет, тревожной кнопкой 112, освещением и системой круглосуточного наблюдения, зарядными устройствами для мобильных гаджетов и системой бесплатного Wi-Fi.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
общественный транспорт
остановки
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