120 поросят спасли из пожара на ферме под Новосибирском

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ночью 7 февраля в Новосибирской области загорелась крыша частной свинофермы из-за электрощита.

В ночь на 7 февраля в Новосибирске произошёл крупный пожар на частной свиноферме в Болотнинском районе. Сотрудники МЧС спасли из огня 120 поросят, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании в частной свиноферме в селе Корнилово поступило около 01:22. Сторож обнаружил дым на крыше здания и вызвал пожарных. К моменту приезда сотрудников МЧС здание изнутри было полностью заполнено дымом.

«Благодаря быстрому определению очага возгорания пожарным удалось оперативно его ликвидировать, проветрить помещение и не дать задохнуться поросятам, которые находились на ферме», – сообщили в МЧС.

Полностью потушить открытое горение удалось за 15 минут – на месте работали 10 пожарных, включая людей из добровольной пожарной команды местного сельсовета. За это время огонь успел повредить потолок на площади 80 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрозащиты.

Напомним, что в конце января произошёл пожар в Новосибирском зоопарке имени Шило. Известно, что загорелся зимний питомник для птиц – в результате заживо сгорели 26 павлинов и кур.