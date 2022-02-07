Медальный зачёт на Олимпиаде в Пекине 7 февраля – сколько медалей завоевала Россия

Фото с сайта olympic.ru

Сборная России вышла на первое место в медальном зачёте зимней Олимпиады в Пекине.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Олимпийские игры – 2022. На сегодня, 7 февраля, сборная России завоевала 6 медалей. Последние медали в копилку национальной сборной заработали несколько фигуристов.

По последним данным, российская команда занимает первое место в медальном зачёте – в активе у олимпийцев две золотые медали, две серебряные и две бронзовые. Россия сместила с первого места на второе сборную Норвегии – у страны два золота и одна бронза. Третьими идут шведы – два золота.

Выбиться на первое место в медальном зачёте помогли несколько российских фигуристов: Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Камила Валиева (женское одиночное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание). Фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире.

Также Россия продолжает лидировать в зачёте по количеству медалей.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине стала звездой 17-летняя хоккеистка из Новосибирска Дарья Гредзен. Девушка дебютировала в составе женской сборной и показала отличные результаты: она отразила все броски по воротам в матче с США.