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Новосибирская хоккеистка Дарья Гредзен стала звездой матча Россия – США на Олимпиаде в Пекине

Фото Новосибирская хоккеистка Дарья Гредзен стала звездой матча Россия – США на Олимпиаде в Пекине
Фото Новосибирская хоккеистка Дарья Гредзен стала звездой матча Россия – США на Олимпиаде в Пекине

Фото pixabay.com, сайт whl.khl.ru

17-летняя хоккеистка из Новосибирска Дарья Гредзен успешно дебютировала на Олимпиаде в Пекине в составе женской сборной, отразив 19 бросков по воротам в матче с США.

Хоккеистка из Новосибирска Дарья Гредзен стала настоящей звездой матча Россия — США в Пекине 5 февраля.

17-летняя спортсменка, для которой нынешняя Олимпиада стала первой, заняла своё место в воротах в середине третьего периода, придя на смену Марии Сорокиной, и не пропустила ни одной шайбы. Всего Гредзен отразила 19 бросков американок. Правда, выиграть российской команде это не помогло, встреча завершилась со счётом 0:5.

Юная хоккеистка является воспитанницей хоккейной школы «Барнаул» Алтайского края. В ЖХЛ она играет за «Бирюсу».

Фото Новосибирская хоккеистка Дарья Гредзен стала звездой матча Россия – США на Олимпиаде в Пекине 2

Напомним, что на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине также выступают другие новосибирские спортсмены: биатлонисты Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова, бобслеист Михаил Мордасов и сноубордистка Мария Васильцова. 

Подробнее на «Чемпионате»: 
В ЖХЛ Гредзен выступает за «Бирюсу», свою путёвку на Олимпиаду молодая спортсменка заслужила честным трудом. Тем более что из-за проблем с ПЦР-тестами в заявку россиянок на две первые игры не попала вратарь Диана Фархутдинова.



Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/article-4599929-17-letnyaya-rossiyanka-darya-gredzen-pobila-rekord-vladislava-tretyaka-v-matche-s-ssha-na-olimpiade-2022.html?utm_source=copypast

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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