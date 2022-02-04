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Четверо спортсменов из Новосибирска выступят на зимних Олимпийских играх – 2022

Фото Четверо спортсменов из Новосибирска выступят на зимних Олимпийских играх – 2022
Фото Четверо спортсменов из Новосибирска выступят на зимних Олимпийских играх – 2022

Фото olympics.com

4 февраля официально стартовали XXIV Олимпийские зимние игры – 2022 в Пекине – всего четверо спортсменов из Новосибирска попали в российские сборные.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры – 2022. В состав российской сборной вошли четверо спортсменов из Новосибирской области: сноубордистка Мария Васильцова, биатлонист Даниил Серохвостов, бобслеист Михаил Мордасов и запасная биатлонистка Евгения Буртасова. Всего в Олимпиаде примут участие четыре тысячи спортсменов из 92 стран мира.

22-летний биатлонист Даниил Серохвостов – чемпион мира в эстафете по юниорам 2020 года. В прошлом сезоне он уже продемонстрировал яркие результаты на этапах Кубка мира среди взрослых спортсменом. При этом биатлонист привлёк к себе внимание другим – олимпийский чемпион 2018 года Йоханнес Бё пошутил над новосибирским спортсменом из-за инцидента на тренировочной трассе.

25-летняя Мария Васильцова будет выступать в дисциплине сноуборд-кросс, которым девушка занимается уже 10 лет. За это время она стала мастером спорта, выигрывала золотые и серебряные медали, а также выступала на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году – заняла 18-е место. В качестве запасной в сборную также включена новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова.

Замыкает тройку сибиряков на Олимпиаде 26-летний бобслеист Михаил Мордасов. Он воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и в 2018 году уже стал чемпионом в австрийском Инсбруке.

Церемония закрытия Олимпийских игр – 2022 состоится 20 февраля. Посмотреть полную программу соревнований можно здесь.

Напомним, что новосибирские спортсмены могут получить по 4 млн рублей, если получат золото на Олимпиаде в Пекине.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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