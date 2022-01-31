«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска

Фото с сайта Минспорта НСО

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов, находящийся в составе российской сборной в Пекине, опубликовал видео случайной встречи с олимпийским чемпионом 2018 года Йоханнесом Бё на тренировочной трассе. Норвежский спортсмен пошутил над сибиряком, заявив, что «у него колени трясутся» от страха перед конкурентом.

22-летний биатлонист из Новосибирской области Даниил Серохвостов, который в составе российской сборной принимает участие в зимней Олимпиаде в Пекине, встретился на тренировочной трассе с одним из соперников – чемпионом Олимпиады 2018 года Йоханнесом Бё. Короткий ролик неожиданного знакомства сибирский спортсмен опубликовал в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐎𝐊𝐇𝐕𝐎𝐒𝐓𝐎𝐕 (@serokhvostovdaniil)

Судя по кадрам, биатлонисты уже закончили тренировку и снимали лыжи. В этот момент норвежец решил подшутить над молодым соперником.

«Это что, новая русская звезда? Смотри-смотри, у меня уже ноги трясутся», – сказал Йоханнес, глядя в камеру.

Сам Серохвостов в диалог с титулованным лыжником вступать не стал, но всё же не сдержался от комментария: «Боятся!»

Подписчики новосибирского биатлониста активно вступились за молодого спортсмена. В комментариях они поддержали Серохвостова и пожелали ему «доказать, что норвежцы не зря боятся».

«Смеётся тот, кто смеётся последним»; «Бойтесь, наши парни всех победят»; «Да, это наша новая звёздочка!»; «Погоди, не только ноги будут трястись»; «Смейтесь, Даня вам ещё выдаст», – написали комментаторы.

Йоханнес Бё тоже отметился в диалоге на странице Серохвостова, написав: «I'm waiting» («Я жду». – Прим. ред.).

Как ранее писал Сиб.фм, от Новосибирской области в Олимпиаде-2022 принимают участие трое спортсменов: 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов. Также решается вопрос о замене заразившейся коронавирусом Валерии Васнецовой на биатлонистку Евгению Буртасову.

XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине открываются 4 февраля 2022 года. Гонки биатлонистов-лыжников пройдут с 5 по 19 февраля, за исключением 5, 9, 10, 14, 17 числа.